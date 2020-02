Sotsiaalteadlane: teise samba fondijooks hävitaks meie pensionivarad

Tellijale

2018. aasta andmetel elab Eestis vaesusriskis 54 protsenti 65-aastastest ja vanematest inimestest. Eesti praeguse pensionsüsteemi üks loojaid ning Tallinna Ülikooli demograafiakeskuse teadur Lauri Leppik, kes tunneb nii meie kui ka teiste Euroopa Liidu maade süsteeme põhjalikult, ütleb, et just raskematel aegadel on Eesti ühiskond olnud solidaarsem ja tulujaotus ühtlasem – samas kui majanduslikult edukamatel aegadel saavad hoogu juurde just aktiivses eas inimesed.