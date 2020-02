Erkki Koort: kas majandus vs julgeolek?

Majandus ja julgeolek ei käi paljude arvates kokku, kuid tegelikult pole majanduseta julgeolekut ning julgeolekuta on keeruline kujutada ette toimivat majandust. Samamoodi on ka julgeoleku ja põhivabadustega. Mingil põhjusel on võetud pähe, et need kaks vastanduvad teineteisele ning asuvad diametraalselt eri nurkades.