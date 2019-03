Igor Gräzin Eesti-Läti ühislinna Walki kaitseks: see on võimalik

Üks sellekohaseid argumente kõlab nii: seesuguse ühendlinna loomise kohta pole pretsedenti. Just nimelt! Mitte keegi pole midagi niisugust kunagi teinud ja just sellepärast vaatabki Euroopa Regioonide Komitee sellele suure sümpaatiaga. Sest kui kord ühendatud Walk hakkab toimima, siis saab seda korrata mitmelgi pool mujal: Küprosel, Gibraltari juures, Itaalia ja Šveitsi piiril.

Ühend-Walki idee pole mitte siin-seal tekkivas kahe linna ja maakonna koostöös, vaid selles, et tegemist on ühe linnaga, mis meeldib Brüsselile seda enam, et ajal, mil Euroopa laguneb, sünnib ühend-Walki näol miski asjandus, mis kahte Euroopa Liidu linna liidab. Rõhutan: praegusel juhul pole jutt kahe linna ühis-koostööst, vaid sellest, et luua üks linn!