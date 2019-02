Aimar Altosaar: regionaalarenguteemad erutavad meid kõiki

Kindlasti räägime piirkondadest ka edaspidi, kui uus valitsus on tööle hakanud. Seisame selle eest, et igasuguse poliitika kujundamisel ei unustataks neid, kelle nimel seda kõike tehakse – Eesti inimesi, kes hoiavad siiani elus ka kõige kaugemaid kante. Tahame, et riik oleks nende jaoks alati olemas.